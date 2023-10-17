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Росіяни прагнуть до настання холодів спробувати максимально просунутися до Куп’янська
Росіяни прагнуть до настання холодів спробувати максимально просунутися до Куп’янськаhttps://racurs.ua/ua/n188399-rosiyany-pragnut-do-nastannya-holodiv-sprobuvaty-maksymalno-prosunutysya-do-kup-yanska.htmlРакурс
На Куп’янському та Лиманському російські окупанти акцентували зусилля на найважливішій для себе цілі — здобути вигідні позиції до настання холодів і спробувати максимально просунутися до Куп’янська.
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Про це розповів 17 жовтня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
Звісно, так просто йому це не вдасться, оскільки ми протягом тривалого часу обладнували там свої інженерні позиції, робили мінно-вибухові загородження. Противник вже наражається на них і відчуває потужність наших укріпрайонів, — зазначив Ілля Євлаш.
Також він повідомив, що на цьому напрямку ворог 687 разів обстрілював наші позиції, використовуючи як реактивну, так і ствольну артилерію, міномети та авіацію.
Ворог зосереджує увагу поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії, проте нашим Силам оборони вдається відбивати атаки та втримувати рубежі, не даючи противнику просунутися вперед, — розповів Ілля Євлаш.
На Бахмутському напрямку за добу Сили оборони продовжують наступальні дії на південному напрямку поблизу Бахмута.
Євлаш розповів, що у Z-каналах ворога справжня істерика. Там з’являється інформація, що вони втрачають свої позиції і ситуація для них є максимально складною, тому починають відходити до траси Бахмут-Горлівка і збираються закріплятися там.
Що стосується ситуації довкола Курдюмівки, то вона там залишається напруженою. Противник намагається контратакувати, підтягує свої резерви, зокрема окремі підрозділи мотострілецьких батальйонів та полків, парашутно-десантні підрозділи та інші армійські резерви.
Ворог не хоче відступати, бо знає, що його женуть на м’ясо та у разі відмови виконувати наказ він буде жорстоко покараний своїми ж військами. Тому збирає резерви, підтягує новітнє озброєння і коштом цього намагається латати дірки, — розповів Ілля Євлаш.
На Таврійському напрямку за добу ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 42 бойових зіткнення, здійснив 595 артобстрілів.
Відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки. Противник доукомплектовує на різних напрямках загони «Шторм», які зазнали та зазнають значних втрат. російське командування кидає їх вперед на вірну загибель.
На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили майже 20 атак ворога в районі Мар’їнки та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.
На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога.
На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового.
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