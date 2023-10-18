Рашисты изымают комплекты спутникового ТВ у жителей оккупированных территорий

Конфискация комплект спутникового телевидения, фото: «Казахстанская правда»

https://racurs.ua/n188434-rashisty-izymaut-komplekty-sputnikovogo-tv-u-jiteley-okkupirovannyh-territoriy.html

Ракурс

Російські загарбники крадуть комплекти супутникового телебачення у жителів тимчасово окупованих територій України.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупаційні адміністрації створили комісії, які в супроводі російських поліцаїв проводять рейди на окупованих територіях й вилучають у місцевих жителів комплекти супутникового телебачення.

Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби ще більше інформаційно заблокувати регіон й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди, — наголошують у ЦНС.

Водночас рашисти продовжують видачу обладнання для трансляції пакета «русский мир» (ресивер, супутникова тарілка та конвертор) в який входять пропагандистські канали. Плата за споживання російської брехні відсутня.