Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Конфіскація комплект супутникового телебачення, фото: «Казахстанская правда»

Рашисти вилучають комплекти супутникового ТБ у жителів окупованих територій

18 жов 2023, 19:30
999

Російські загарбники крадуть комплекти супутникового телебачення у жителів тимчасово окупованих територій України.


.

Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупаційні адміністрації створили комісії, які в супроводі російських поліцаїв проводять рейди на окупованих територіях й вилучають у місцевих жителів комплекти супутникового телебачення.

Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби ще більше інформаційно заблокувати регіон й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди, — наголошують у ЦНС.

Водночас рашисти продовжують видачу обладнання для трансляції пакета «русский мир» (ресивер, супутникова тарілка та конвертор) в який входять пропагандистські канали. Плата за споживання російської брехні відсутня.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати російське телебачення та інші ворожі джерела інформації, адже потрапивши в тенета пропаганди ти стаєш легкою мішенню для маніпуляцій, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів