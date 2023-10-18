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Ракурс
Российские захватчики используют мирных жителей как «живой щит», фото: РИА «Юг»

В Токмаке рашистов подселяют к жителям многоэтажек ради «живого щита»

18 окт 2023, 21:58
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Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, примусово проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як «живого щита».


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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні у Генштабі повідомляли, що у Токмаку російських військових масово підселяють у помешкання цивільних людей похилого віку.

Источник: Ракурс


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