В Токмаке рашистов подселяют к жителям многоэтажек ради «живого щита»

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Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, примусово проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як «живого щита».
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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, у вересні у Генштабі повідомляли, що у Токмаку російських військових масово підселяють у помешкання цивільних людей похилого віку.
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