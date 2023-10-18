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Російські загарбники використовують мирних жителів як «живий щит», фото: РІА «Південь»
У Токмаку рашистів підселяють до жителів багатоповерхівок заради «живого щита»https://racurs.ua/ua/n188439-u-tokmaku-rashystiv-pidselyaut-do-jyteliv-bagatopoverhivok-zarady-jyvogo-schyta.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, примусово проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як «живого щита».
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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, у вересні у Генштабі повідомляли, що у Токмаку російських військових масово підселяють у помешкання цивільних людей похилого віку.
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