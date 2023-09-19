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Рашисти примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, фото: «Кавун.Сity»
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Рашисти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях.
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Зокрема, окупанти примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання, — зазначають у Генштабі. — Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України.
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