Рашисти примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, фото: «Кавун.Сity»

https://racurs.ua/ua/n187425-rosiyskyh-viyskovyh-masovo-pidselyaut-u-pomeshkannya-ludey-pohylogo-viku-genshtab.html

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Рашисти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, окупанти примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.