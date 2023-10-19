Рашисты готовятся вывозить политзаключенных из оккупированного Крыма, фото: Day-z

https://racurs.ua/n188460-okkupanty-gotovyat-vyvoz-politzakluchennyh-iz-kryma-v-rf-partizany.html

Ракурс

Російські загарбники панікують, що не зможуть утримати Крим через велике повстання на території самого півострова, котре може розпочатися за участю патріотично налаштованих українців та противників путінського режиму при виході Сил оборони України до Перекопського перешийка

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Тож найближчими днями окупанти планують переміщення політв’язнів із Криму на територію росії. Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху «АТЕШ» з посиланням на інформацію, отриману від агентів.

Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда «Севастополь — Москва», — вказано в повідомленні. -. Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі «Сімферополь пасажирський» перед пішохідним мостом. Склад зустрічної варти не менше двадцяти солдатів та двох офіцерів.

В «АТЕШ» зазначають, що відповідна інформація «вже передана у потрібні руки».