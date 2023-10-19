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Рашисти готуються вивозити політв'язнів з окупованого Криму, фото:
Окупанти готують вивезення політв’язнів з Криму до рф — партизаниhttps://racurs.ua/ua/n188460-okupanty-gotuut-vyvezennya-politv-yazniv-z-krymu-do-rf-partyzany.htmlРакурс
Російські загарбники панікують, що не зможуть утримати Крим через велике повстання на території самого півострова, котре може розпочатися за участю патріотично налаштованих українців та противників путінського режиму при виході Сил оборони України до Перекопського перешийка
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Тож найближчими днями окупанти планують переміщення політв’язнів із Криму на територію росії. Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху «АТЕШ» з посиланням на інформацію, отриману від агентів.
Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда «Севастополь — Москва», — вказано в повідомленні. -. Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі «Сімферополь пасажирський» перед пішохідним мостом. Склад зустрічної варти не менше двадцяти солдатів та двох офіцерів.
В «АТЕШ» зазначають, що відповідна інформація «вже передана у потрібні руки».
Наші люди на окупованих територіях, а також ті, хто працює всередині силових структур і в Росії продовжують боротися зі злочинцями і надають непомірну допомогу у звільненні українських земель від болотної орди", — наголошують в «АТЕШ». — Ми всі бачимо та фіксуємо усі злочини окупаційної влади проти українських патріотів. Винних буде покарано!
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