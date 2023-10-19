Кто из нардепов голосовал против запрета российской церкви - список

https://racurs.ua/n188462-kto-iz-nardepov-golosoval-protiv-zapreta-rossiyskoy-cerkvi-spisok.html

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Хто з нардепів голосував проти заборони російської церкви, вказав Рух «Чесно». 72 парламентарів (18%) «випарувалися» під час розгляду урядового законопроекту № 8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із країною-агресором росією у першому читанні. Водночас ці нардепи голосували «за» розгляд інших питань порядку денного на засіданні Верховної Ради 19 жовтня (тобто саме під час цього голосування нардепи витягнули персональні картки для голосування, аби не приймати рішення та не нести відповідальність за нього) або ж «не голосували» (картка була у слоті, але жодні дії не відбуваються).

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Найбільший відсоток депутатів, які «випарувалися» під час цього голосування від усього складу у депутатських групах «Відновлення України» (59%), «За майбутнє" (29%) та ПЗЖМ (27%). Взагалі таких немає у фракціях «Європейська солідарність» та «Голос».

Тимчасом, УПЦ МП після рішення українського парламенту назвала себе «самостійною і незалежною» від росії організацією.

Нагадаємо, СБУ викрила РПЦ на створенні у своїх церквах «православних приватних військових компаній» для війни проти України. Одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. Вона вербує парафіян до складу окупаційних угруповань рф, щоб відправити їх на передову.