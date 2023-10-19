Ракурсhttps://racurs.ua/
Как выглядит колонна техники рф после встречи с американской ракетой GMLRS
Как выглядит колонна техники рф после встречи с американской ракетой GMLRS (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188474-kak-vyglyadit-kolonna-tehniki-rf-posle-vstrechi-s-amerikanskoy-raketoy-gmlrs-video.htmlРакурс
Як виглядає автоколона російських військових вантажівок з маркуваннями V і Z після удару американським керованим реактивним снарядом GMLRS M30A1 шрапнелевої дії, 19 жовтня показав журналіст Юрій Бутусов. Він оприлюднив відео, на якому російські загарбники розповідають про наслідки атаки, на своєму Телеграм-каналі.
.
Там, де пацани були. Тут взагалі живого місця немає, все посічено, — заявив представник окупаційної армії росії.
182 тис. вольфрамових кульок знатно посікли техніку окупантів, сильно змінивши зовнішній вигляд транспортних засобів, — вказав Бутусов.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...