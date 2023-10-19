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Ракурс
Как выглядит колонна техники рф после встречи с американской ракетой GMLRS

Как выглядит колонна техники рф после встречи с американской ракетой GMLRS (ВИДЕО)

19 окт 2023, 21:51
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Як виглядає автоколона російських військових вантажівок з маркуваннями V і Z після удару американським керованим реактивним снарядом GMLRS M30A1 шрапнелевої дії, 19 жовтня показав журналіст Юрій Бутусов. Він оприлюднив відео, на якому російські загарбники розповідають про наслідки атаки, на своєму Телеграм-каналі.


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Там, де пацани були. Тут взагалі живого місця немає, все посічено, — заявив представник окупаційної армії росії.

182 тис. вольфрамових кульок знатно посікли техніку окупантів, сильно змінивши зовнішній вигляд транспортних засобів, — вказав Бутусов.

Источник: Ракурс


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