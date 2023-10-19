Как выглядит колонна техники рф после встречи с американской ракетой GMLRS

https://racurs.ua/n188474-kak-vyglyadit-kolonna-tehniki-rf-posle-vstrechi-s-amerikanskoy-raketoy-gmlrs-video.html

Ракурс

Як виглядає автоколона російських військових вантажівок з маркуваннями V і Z після удару американським керованим реактивним снарядом GMLRS M30A1 шрапнелевої дії, 19 жовтня показав журналіст Юрій Бутусов. Він оприлюднив відео, на якому російські загарбники розповідають про наслідки атаки, на своєму Телеграм-каналі.

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Там, де пацани були. Тут взагалі живого місця немає, все посічено, — заявив представник окупаційної армії росії.