Ракурсhttps://racurs.ua/
Як виглядає колона техніки рф після зустрічі з американською ракетою GMLRS
Як виглядає колона техніки рф після зустрічі з американською ракетою GMLRS (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188474-yak-vyglyadaie-kolona-tehniky-rf-pislya-zustrichi-z-amerykanskou-raketou-gmlrs-video.htmlРакурс
Як виглядає автоколона російських військових вантажівок з маркуваннями V і Z після удару американським керованим реактивним снарядом GMLRS M30A1 шрапнелевої дії, 19 жовтня показав журналіст Юрій Бутусов. Він оприлюднив відео, на якому російські загарбники розповідають про наслідки атаки, на своєму Телеграм-каналі.
.
Там, де пацани були. Тут взагалі живого місця немає, все посічено, — заявив представник окупаційної армії росії.
182 тис. вольфрамових кульок знатно посікли техніку окупантів, сильно змінивши зовнішній вигляд транспортних засобів, — вказав Бутусов.
Загрузка...