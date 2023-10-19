Як виглядає колона техніки рф після зустрічі з американською ракетою GMLRS

https://racurs.ua/ua/n188474-yak-vyglyadaie-kolona-tehniky-rf-pislya-zustrichi-z-amerykanskou-raketou-gmlrs-video.html

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Як виглядає автоколона російських військових вантажівок з маркуваннями V і Z після удару американським керованим реактивним снарядом GMLRS M30A1 шрапнелевої дії, 19 жовтня показав журналіст Юрій Бутусов. Він оприлюднив відео, на якому російські загарбники розповідають про наслідки атаки, на своєму Телеграм-каналі.

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Там, де пацани були. Тут взагалі живого місця немає, все посічено, — заявив представник окупаційної армії росії.