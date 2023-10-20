Ракурсhttps://racurs.ua/
ССО остановили тяжелую технику рф возле Авдеевки: Нравится, как оно горит
ССО остановили тяжелую технику рф возле Авдеевки: Нравится, как оно горит (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188492-sso-ostanovili-tyajeluu-tehniku-rf-vozle-avdeevki-nravitsya-kak-ono-gorit-video.htmlРакурс
Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України продовжують активно нищити важку техніку та живу силу окупаційної армії росії під Авдіївкою на Донеччині.
.
Про це сьогодні повідомила прес-служба ССО.
На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат. Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПЗРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога, — йдеться у повідомленні.
Воїни ССО вказали, що їм «дуже подобається, як воно горить».
Внаслідок якісної роботи вдалося знищити:
чотири БТР;
два танки;
кілька десятків живої сили ворога.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...