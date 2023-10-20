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ССО зупинили важку техніку рф біля Авдіївки: Подобається, як воно горить

ССО зупинили важку техніку рф біля Авдіївки: Подобається, як воно горить (ВІДЕО)

20 жов 2023, 13:23
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Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України продовжують активно нищити важку техніку та живу силу окупаційної армії росії під Авдіївкою на Донеччині.


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Про це сьогодні повідомила прес-служба ССО.

На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат. Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПЗРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога, — йдеться у повідомленні.

Воїни ССО вказали, що їм «дуже подобається, як воно горить».

Внаслідок якісної роботи вдалося знищити:

  • чотири БТР;

  • два танки;

  • кілька десятків живої сили ворога.

Джерело: Ракурс


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