Олег Сенцов описал тяжелое сражение. Фото: Олег Сенцов

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Ракурс

Український режисер та колишній політвʼязень Кремля Олег Сенцов розповів про бій з окупантами, який стався 19 жовтня.

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У ході збройного протистояння з ворогом Сенцов дістав вже третє поранення. Режисер напередодні відзначив, що «спіймав уламок у бік», але подробиць не повідомив. Сьогодні, 20 жовтня, він описав вчорашній бій у соціальній мережі Facebook.

Важко про все це було писати вчора, після гарячки бою. Важко писати сьогодні, вже знаходячись в безпеці. Важко буде писати завтра, коли вже все це перетвориться на спогади та нічні кошмари, — йдеться у повідомленні.

За словами Сенцова, 19 жовтня його підрозділ відбивав важливу посадку на «найгарячішому зараз напрямку». Перша група, де був він, змогла зачепитися за траншею противника та одразу вступила в бій на двох напрямках. Друга теж зайшла, в іншу траншею, знищила ворога, але її вибили звідти підтягнуті резерви окупантів. А третя група прийняла важкий бій і майже повністю загинула ще на початку операції.

Режисер відзначив, що росіяни кидали у бій нескінчену кількість піхоти та бронегруп. Ці ворожі підрозділи переважно знищувалися українською артилерією, FPV-дронами та танком.

Сенцов розповів, що російська піхота не змогла вибити його підрозділ, але затиснула захисників на клаптику в 50 метрів. Українські військові закидали загарбників гарантами, вони теж робили це у відповідь.

Конкурс в кого більше гранат продовжувався. Гул броні придавав ворогу впевненості, тому крики: «Здавайтесь!» лунали з обох флангів постійно. З 13 бійців в нас був один важко поранений, та декілька легких. Тоді ж уламок від підствольного ВОГа заліз мені під ребра. Стало зрозуміло, що ми не тільки не в змозі виконати задачу, а й не протримаємося до вечора, — написав режисер.

Далі у їхній бік рухалася колона з шести танків та піхота. Сенцов зізнався, що «просто чітко усвідомив, що це іде смерть». Він дав команду всім заховатися, надіючись, що окупанти їх не помітять. Ворожі танки вели хаотичний вогонь, але український підрозділ не помітили. Бійці Сенцова почали стріляти по ворогу, коли танків вже не було видно й знищили певну кількість російського десанту. Згодом російська колона відійшла назад, а Сенцов із побратимами отримали наказ про відхід.

Нам пощастило. Нам багато разів пощастило в цей день. В тому числі, коли ми евакуювалися з цього оточення під прикриттям двох, приїхавших за нами бредляків. Але пощастило не усім, хто брав участь в цій операції. Ще не втрачається надія, що хтось з інших груп потрапив в полон, або блукає посадками — пошуки тривають. Сьогодні багато відео та статистики втрат ворога. Багато радощів, що ми знов наваляли супостатам. Але немає статистики, якими нам це дається жертвами. За кожною цифрою чиєсь життя, та зруйнований всесвіт рідних. Цей сум залишається переважно в сім’ях загиблих, та їхніх побратимів. Вічна пам’ять загиблим героям… — написав Сенцов.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення армії рф в Україну Сенцов вступив до лав територіальної оборони. Він воював у Луганській та Донецькій областях. Наразі Сенцов служить у 47-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. У липні Сенцов отримав найвищу нагороду Франції — Орден Почесного легіону.