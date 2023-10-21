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Ракетный удар по Кривому Рогу – возник пожар
Ракетный удар по Кривому Рогу — возник пожарhttps://racurs.ua/n188512-raketnyy-udar-po-krivomu-rogu-voznik-pojar.htmlРакурс
Окупаційна армія росії вдарила ракетами і дронами-камікадзе по Кривому Розі Дніпропетровської області у ніч на 21 жовтня.
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Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Вночі у Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Відбулася пожежа, яку оперативно загасили, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Зі слів Лисака, на щастя, внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, минулої ночі армія рф обстрілювала центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників. Пізно ввечері повідомлялося про вибухи у Кривому Розі.
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