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Армия рф перегруппировалась и хочет окружить Авдеевку, ВСУ дают отпор
Армия рф перегруппировалась и хочет окружить Авдеевку, ВСУ дают отпорhttps://racurs.ua/n188513-armiya-rf-peregruppirovalas-i-hochet-okrujit-avdeevku-vsu-daut-otpor.htmlРакурс
Окупаційна армія росії 20 жовтня відновила наступ у районі Авдіївки на Донеччині та незначно просунулася вперед.
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Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).
Перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат техніки рф. Водночас факт перегрупування сил рф й новий наступ свідчить про те, що або російські сили вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що військове командування рф погано розставляє пріоритети наступальних операцій.
Геолокаційні кадри за 20 жовтня вказують, що сил рф незначно просунулися на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Сіверного. 19 жовтня під Авдіївкою українські війська пошкодили та знищили майже 50 танків рф і понад 100 одиниць бронетехніки. Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що за останні чотири дні українські сили знищили 200 одиниць російської бронетехніки.
В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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