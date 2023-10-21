Армия рф перегруппировалась и хочет окружить Авдеевку, ВСУ дают отпор

https://racurs.ua/n188513-armiya-rf-peregruppirovalas-i-hochet-okrujit-avdeevku-vsu-daut-otpor.html

Ракурс

Окупаційна армія росії 20 жовтня відновила наступ у районі Авдіївки на Донеччині та незначно просунулася вперед.

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Про це пише американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат техніки рф. Водночас факт перегрупування сил рф й новий наступ свідчить про те, що або російські сили вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що військове командування рф погано розставляє пріоритети наступальних операцій.

Геолокаційні кадри за 20 жовтня вказують, що сил рф незначно просунулися на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Сіверного. 19 жовтня під Авдіївкою українські війська пошкодили та знищили майже 50 танків рф і понад 100 одиниць бронетехніки. Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що за останні чотири дні українські сили знищили 200 одиниць російської бронетехніки.