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Штурм позиций рф близ Вербового на БМП Bradley показали ВСУ
Штурм позиций рф близ Вербового на БМП Bradley показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188518-shturm-poziciy-rf-bliz-verbovogo-na-bmp-bradley-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Момент роботи військовослужбовців Збройних сил України на американських бойових машинах піхоти по позиціях окупаційної армії росії у Запорізькій області потрапив на відео.
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Про це 20 жовтня повідомив журналіст Юрій Бутусов на своєму Телеграм-каналі. Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано бойову роботу захисників України на БМП Bradley.
Відео бойової роботи наших бійців на БМП Bradley під час штурму ворожих позицій у районі населеного пункту Вербове, — вказав Бутусов.
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