Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штурм позиций рф близ Вербового на БМП Bradley показали ВСУ

Штурм позиций рф близ Вербового на БМП Bradley показали ВСУ (ВИДЕО)

21 окт 2023, 10:20
999

Момент роботи військовослужбовців Збройних сил України на американських бойових машинах піхоти по позиціях окупаційної армії росії у Запорізькій області потрапив на відео.


.

Про це 20 жовтня повідомив журналіст Юрій Бутусов на своєму Телеграм-каналі. Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано бойову роботу захисників України на БМП Bradley.

Відео бойової роботи наших бійців на БМП Bradley під час штурму ворожих позицій у районі населеного пункту Вербове, — вказав Бутусов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров