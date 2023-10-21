Штурм позицій рф біля Вербового на БМП Bradley показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n188518-shturm-pozyciy-rf-bilya-verbovogo-na-bmp-bradley-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Момент роботи військовослужбовців Збройних сил України на американських бойових машинах піхоти по позиціях окупаційної армії росії у Запорізькій області потрапив на відео.

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Про це 20 жовтня повідомив журналіст Юрій Бутусов на своєму Телеграм-каналі. Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано бойову роботу захисників України на БМП Bradley.

Відео бойової роботи наших бійців на БМП Bradley під час штурму ворожих позицій у районі населеного пункту Вербове, — вказав Бутусов.