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Ракурс
Пограничники ярко уничтожили ретранслятор рф на Харьковщине - видео

Пограничники ярко уничтожили ретранслятор рф на Харьковщине (ВИДЕО)

21 окт 2023, 14:52
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Воїни Державної прикордонної служби України оприлюднили відео моменту знищення ретранслятора окупаційної армії росії за допомогою дрона на Сході.


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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як вказують прикордонники, ретрансляторну вежу вдалося «знесли» на фронті Куп’янському напрямку.

Алло! FPV-дрон замовляли? Вишку із ретранслятором виявили аеророзвідники «Сталевого кордону» на Куп’янському напрямку. Дрон-камікадзе прикордонників «перервав» окупантам зв’язок, — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Источник: Ракурс


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