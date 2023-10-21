Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прикордонники яскраво знищили ретранслятор рф на Харківщині

Прикордонники яскраво знищили ретранслятор рф на Харківщині (ВІДЕО)

21 жов 2023, 14:52
999

Воїни Державної прикордонної служби України оприлюднили відео моменту знищення ретранслятора окупаційної армії росії за допомогою дрона на Сході.


.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як вказують прикордонники, ретрансляторну вежу вдалося «знесли» на фронті Куп’янському напрямку.

Алло! FPV-дрон замовляли? Вишку із ретранслятором виявили аеророзвідники «Сталевого кордону» на Куп’янському напрямку. Дрон-камікадзе прикордонників «перервав» окупантам зв’язок, — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів