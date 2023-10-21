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Прикордонники яскраво знищили ретранслятор рф на Харківщині
Прикордонники яскраво знищили ретранслятор рф на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188525-prykordonnyky-yaskravo-znyschyly-retranslyator-rf-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
Воїни Державної прикордонної служби України оприлюднили відео моменту знищення ретранслятора окупаційної армії росії за допомогою дрона на Сході.
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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Як вказують прикордонники, ретрансляторну вежу вдалося «знесли» на фронті Куп’янському напрямку.
Алло! FPV-дрон замовляли? Вишку із ретранслятором виявили аеророзвідники «Сталевого кордону» на Куп’янському напрямку. Дрон-камікадзе прикордонників «перервав» окупантам зв’язок, — йдеться у повідомленні ДПСУ.
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