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В Украине обновили ПДД в соответствии со стандартами ЕС - водители будут включать фары круглый год

В Украине обновили ПДД в соответствии со стандартами ЕС — водители будут включать фары круглый год

21 окт 2023, 16:54
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Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до ЄС.


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Тепер водії повинні будуть вмикати під час руху на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні увесь рік.

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що на засіданні КМУ було підтримано низку змін до ПДР.

Основні з них:

  • водії поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні цілий рік. У разі їх відсутності — ближнє світло фар. Тепер це треба робити завжди, а не лише восени та взимку;
  • заборонено перевозити дітей зростом менш як 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки та на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків;
  • уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначені спеціальні стоянкові місця на автомагістралях та дорогах для автомобілів.

Источник: Ракурс


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