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В Украине обновили ПДД в соответствии со стандартами ЕС - водители будут включать фары круглый год
В Украине обновили ПДД в соответствии со стандартами ЕС — водители будут включать фары круглый годhttps://racurs.ua/n188535-v-ukraine-obnovili-pdd-v-sootvetstvii-so-standartami-es-voditeli-budut-vkluchat-fary-kruglyy-god.htmlРакурс
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до ЄС.
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Тепер водії повинні будуть вмикати під час руху на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні увесь рік.
Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що на засіданні КМУ було підтримано низку змін до ПДР.
Основні з них:
- водії поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні цілий рік. У разі їх відсутності — ближнє світло фар. Тепер це треба робити завжди, а не лише восени та взимку;
- заборонено перевозити дітей зростом менш як 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки та на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків;
- уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначені спеціальні стоянкові місця на автомагістралях та дорогах для автомобілів.
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