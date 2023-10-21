В Украине обновили ПДД в соответствии со стандартами ЕС - водители будут включать фары круглый год

https://racurs.ua/n188535-v-ukraine-obnovili-pdd-v-sootvetstvii-so-standartami-es-voditeli-budut-vkluchat-fary-kruglyy-god.html

Ракурс

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до ЄС.

.

Тепер водії повинні будуть вмикати під час руху на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні увесь рік.

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що на засіданні КМУ було підтримано низку змін до ПДР.

Основні з них: