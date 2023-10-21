В Україні оновили ПДР відповідно до стандартів ЄС - водії включатимуть фари цілий рік

https://racurs.ua/ua/n188535-v-ukrayini-onovyly-pdr-vidpovidno-do-standartiv-ies-vodiyi-vkluchatymut-fary-cilyy-rik.html

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Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до ЄС.

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Тепер водії повинні будуть вмикати під час руху на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні увесь рік.

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що на засіданні КМУ було підтримано низку змін до ПДР.

Основні з них: