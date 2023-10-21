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В Україні оновили ПДР відповідно до стандартів ЄС - водії включатимуть фари цілий рік
В Україні оновили ПДР відповідно до стандартів ЄС — водії включатимуть фари цілий рікhttps://racurs.ua/ua/n188535-v-ukrayini-onovyly-pdr-vidpovidno-do-standartiv-ies-vodiyi-vkluchatymut-fary-cilyy-rik.htmlРакурс
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до ЄС.
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Тепер водії повинні будуть вмикати під час руху на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні увесь рік.
Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що на засіданні КМУ було підтримано низку змін до ПДР.
Основні з них:
- водії поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні цілий рік. У разі їх відсутності — ближнє світло фар. Тепер це треба робити завжди, а не лише восени та взимку;
- заборонено перевозити дітей зростом менш як 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки та на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків;
- уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначені спеціальні стоянкові місця на автомагістралях та дорогах для автомобілів.
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