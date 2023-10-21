Данилов пообещал бить по Московии украинским оружием

https://racurs.ua/n188538-danilov-poobeschal-bit-po-moskovii-ukrainskim-orujiem.html

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Україна продовжуватиме отримувати зброю від партнерів, допоки не звільнить усі свої території, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість із нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово загарбана терористами. Ми висловлюємо подяку нашому президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням. Спілкуючись із президентом Сполучених Штатів, щоразу Володимир Зеленський порушує питання саме далекобійної зброї, — повідомив секретар РНБО в інтерв’ю японському виданню Kyodo News.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України визнав при цьому, що «важко передбачити час, необхідний для деокупації всієї території України».

Щойно на озброєнні України з’являться західні винищувачі F-16, ситуація на фронті та у тилу з ППО суттєво зміниться, але по території рф Україна завдаватиме ударів лише зброєю українського виробництва.

Україна уклала неофіційну угоду не використовувати зброю, яку поставляє Захід, для атак по території росії, зазначив Данилов, але об'єкти довкола Москви можуть стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва.