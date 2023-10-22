Самолет F-16, фото: The U.S. National Archives

https://racurs.ua/n188561-ukrainskie-piloty-uje-na-etape-peresadki-v-boevoy-f-16-ignat.html

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Перша група українських пілотів, як очікують у Повітряних силах, вже найближчим часом перейде від авіатренажерів F-16 до вильотів на навчально-бойовому літаку під керівництвом інструкторів.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми очікуємо, що перша група пілотів на F-16, які вже сьогодні навчаються на авіатренажерах, пересядуть у кабіну навчально-бойового літака найближчим часом, — зазначив він. — Отже, ми на етапі пересадки в бойовий літак. Вильоти будуть з інструктором, які завершаться самостійним пілотуванням після цієї підготовки.

За словами Ігната, партнери зауважують, що українські льотчики швидко опановують програму підготовки. Речник зазначив, що цьому сприяло домашнє завдання, яке виконали льотчики перед поїздкою на навчання.

Джерело: «Укрінформ»