россия начала производить дроны с двигателями, которые были куплены на AliExpress. Фото:

https://racurs.ua/n188569-rossiya-nachala-proizvodit-drony-s-dvigatelyami-kotorye-kupila-na-aliexpress-ignat.html

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Російський оборонно-промисловий комплекс почав виготовляти БПЛА невстановленого типу, використовуючи двигуни, куплені на AliExpress.

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Це безпілотники ударного типу, які здатні нести кілька кілограмів вибухівки. Саме тому вони теж є небезпечними. Такі два дрони загарбники вже запускали з північного напрямку. Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, рештки та уламки цих БПЛА дають зрозуміти, з чого росіяни їх складають.

Фактично з AliExpress куплені двигуни, і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як то кажуть, «з палок», ліплять цей літак і запускають його в сторону нашої держави, — розповів він.

Нагадаємо, у серпні розвідка Великої Британії повідомляла, що російська федерація розпочала використовувати безпілотні літальні апарати односторонньої дії (OWA-UAV) власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed. Однак росія досі залежить від комплектуючих з Ірану, а готове іранське озброєння в основному продовжує доставлятися через Каспійське море.