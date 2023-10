Армія оборони Ізраїлю ліквідувала топ-бойовика ісламістського угруповання ХАМАС.

.

Ізраїльські винищувачі знищили заступника начальника артилерійськими силами терористів ХАМАСу Мухаммеда Катмаша. Бойовик відповідав за артилерійські операції у Центральній бригаді в Секторі Газа. Про це Армія оборони Ізраїля повідомила в соціальних мережах.

В ЦАХАЛ заявили, що Катмаш відіграв значну роль у плануванні та проведенні вогню по Ізраїлю із Сектору Газа у попередніх раундах бойових дій.

