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ЦАХАЛ уничтожил важного террориста ХАМАС. Фото:
Израильская армия уничтожила важного террориста ХАМАС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188571-izrailskaya-armiya-unichtojila-vajnogo-terrorista-hamas-video.htmlРакурс
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала топ-бойовика ісламістського угруповання ХАМАС.
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Ізраїльські винищувачі знищили заступника начальника артилерійськими силами терористів ХАМАСу Мухаммеда Катмаша. Бойовик відповідав за артилерійські операції у Центральній бригаді в Секторі Газа. Про це Армія оборони Ізраїля повідомила в соціальних мережах.
В ЦАХАЛ заявили, що Катмаш відіграв значну роль у плануванні та проведенні вогню по Ізраїлю із Сектору Газа у попередніх раундах бойових дій.
The IDF struck a Hezbollah post—operated by a terrorist cell— a short while ago.— Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023
In addition, a target—headed toward Israeli airspace from Lebanon—was intercepted before crossing over. pic.twitter.com/lKajXiQ7wg
Нагадаємо, 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира роти спецпідрозділу ХАМАС «Нухба» Алі Каді, який бойовик керував атакою бойовиків на ізраїльські громади поблизу Сектора Газа 7 жовтня. Командира «спеців» знищили за допомогою авіації.
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