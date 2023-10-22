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Ракурс
ЦАХАЛ уничтожил важного террориста ХАМАС. Фото:

Израильская армия уничтожила важного террориста ХАМАС (ВИДЕО)

22 окт 2023, 17:48
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Армія оборони Ізраїлю ліквідувала топ-бойовика ісламістського угруповання ХАМАС.


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Ізраїльські винищувачі знищили заступника начальника артилерійськими силами терористів ХАМАСу Мухаммеда Катмаша. Бойовик відповідав за артилерійські операції у Центральній бригаді в Секторі Газа. Про це Армія оборони Ізраїля повідомила в соціальних мережах.

В ЦАХАЛ заявили, що Катмаш відіграв значну роль у плануванні та проведенні вогню по Ізраїлю із Сектору Газа у попередніх раундах бойових дій.

Нагадаємо, 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира роти спецпідрозділу ХАМАС «Нухба» Алі Каді, який бойовик керував атакою бойовиків на ізраїльські громади поблизу Сектора Газа 7 жовтня. Командира «спеців» знищили за допомогою авіації.

Источник: Ракурс


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