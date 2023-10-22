ЦАХАЛ знищив важливого терориста ХАМАС. Фото:

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Ракурс

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала топ-бойовика ісламістського угруповання ХАМАС.

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Ізраїльські винищувачі знищили заступника начальника артилерійськими силами терористів ХАМАСу Мухаммеда Катмаша. Бойовик відповідав за артилерійські операції у Центральній бригаді в Секторі Газа. Про це Армія оборони Ізраїля повідомила в соціальних мережах.

В ЦАХАЛ заявили, що Катмаш відіграв значну роль у плануванні та проведенні вогню по Ізраїлю із Сектору Газа у попередніх раундах бойових дій.

The IDF struck a Hezbollah post—operated by a terrorist cell— a short while ago.



In addition, a target—headed toward Israeli airspace from Lebanon—was intercepted before crossing over. pic.twitter.com/lKajXiQ7wg — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2023

Нагадаємо, 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира роти спецпідрозділу ХАМАС «Нухба» Алі Каді, який бойовик керував атакою бойовиків на ізраїльські громади поблизу Сектора Газа 7 жовтня. Командира «спеців» знищили за допомогою авіації.