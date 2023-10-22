США передадут Израилю десятки тысяч снарядов. Фото:

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Сполучені Штати Америки передадуть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які були обіцяні Україні.

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Глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже вичерпалися, а виробники щосили намагаються задовольнити попит, тому «будуть компроміси» в поставках для обох воєн. Про це повідомило американське видання The New York Times із посиланням на представника Міністерства оборони США.

Представники Конгресу та сфери національної безпеки США зазначили, що Україна та Ізраїль ведуть різні види воєн та мають різні можливості та потреби. Однак і Збройним силам України, і Армії оборони Ізраїлю можуть знадобитися не лише снаряди зразка НАТО, але й бомби із системою GPS-навігації та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю. ЗМІ повідомляли, що сума запиту становить 105 млрд дол. Україні Вашингтон планує виділити 61,4 млрд дол., а для Ізраїлю — 14,3 млрд дол., включаючи 9,15 млрд дол. на гуманітарну допомогу.

Джерело: The New York Times