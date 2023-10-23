Уничтожение исторического здания в оккупированном Мариуполе, видео скриншот

https://racurs.ua/n188587-v-mariupole-rashisty-unichtojili-istoricheskoe-zdanie-1894-goda-video.html

Ракурс

Російські загарбники остаточно зруйнували у Маріуполі історичну будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії, у якій розміщувалася колегіум-школа № 1. Її було збудовано ще у 1894 році.

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Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

Це не просто історія Маріуполя. Це — історія всього Сходу України з Великої літери. Без перебільшень, — наголошує Андрющенко.

У Telegram-каналі Маріупольської міськради наголошується, що будівля гімназії змогла пережити Першу та Другу світові війни.