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Ракурс
Поврежденный дом в Мариуполе, скриншот видео

Как россияне «ремонтируют» дома в Мариуполе, показал советник мэра (ВИДЕО)

16 июл 2023, 18:59
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Радник мера Маріуполя Павло Андрющенко сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як насправді виглядає «ремонт» окупантами будинків, пошкоджених під час боїв за місто.


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Так виглядає ремонт від окупантів. Але, в частині «ремонт» це не точно. Черговий напівзрізаний будинок замість рішення питання по суті. Пил в очі та намазані губи, — зазначив Андрющенко в описі відео.

Источник: Ракурс


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