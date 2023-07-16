Поврежденный дом в Мариуполе, скриншот видео

https://racurs.ua/n185173-kak-rossiyane-remontiruut-doma-v-mariupole-pokazal-sovetnik-mera-video.html

Ракурс

Радник мера Маріуполя Павло Андрющенко сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як насправді виглядає «ремонт» окупантами будинків, пошкоджених під час боїв за місто.

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