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Ракурс
Пошкоджений будинок у Маріуполі, скріншот відео

Як росіяни «ремонтують» будинки в Маріуполі, показав радник мера (ВІДЕО)

16 лип 2023, 18:59
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Радник мера Маріуполя Павло Андрющенко сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як насправді виглядає «ремонт» окупантами будинків, пошкоджених під час боїв за місто.


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Так виглядає ремонт від окупантів. Але, в частині «ремонт» це не точно. Черговий напівзрізаний будинок замість рішення питання по суті. Пил в очі та намазані губи, — зазначив Андрющенко в описі відео.

Джерело: Ракурс


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