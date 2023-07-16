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Пошкоджений будинок у Маріуполі, скріншот відео
Як росіяни «ремонтують» будинки в Маріуполі, показав радник мера (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185173-yak-rosiyany-remontuut-budynky-v-mariupoli-pokazav-radnyk-mera-video.htmlРакурс
Радник мера Маріуполя Павло Андрющенко сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як насправді виглядає «ремонт» окупантами будинків, пошкоджених під час боїв за місто.
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Так виглядає ремонт від окупантів. Але, в частині «ремонт» це не точно. Черговий напівзрізаний будинок замість рішення питання по суті. Пил в очі та намазані губи, — зазначив Андрющенко в описі відео.
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