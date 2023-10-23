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Ракурс
Знищення історичної будівлі в окупованому Маріуполі, скріншот відео

У Маріуполі рашисти знищили історичну будівлю 1894 року (ВІДЕО)

23 жов 2023, 11:57
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Російські загарбники остаточно зруйнували у Маріуполі історичну будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії, у якій розміщувалася колегіум-школа № 1. Її було збудовано ще у 1894 році.


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Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

Це не просто історія Маріуполя. Це — історія всього Сходу України з Великої літери. Без перебільшень, — наголошує Андрющенко.

У Telegram-каналі Маріупольської міськради наголошується, що будівля гімназії змогла пережити Першу та Другу світові війни.

Після Другої світової війни тут відкрили школу. Тут навчалися тисячі маріупольських дітей. Але у 2022 році росіяни зруйнували будівлю… Тепер замість неї пустир, — наголошується в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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