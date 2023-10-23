У Маріуполі рашисти знищили історичну будівлю 1894 року (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188587-u-mariupoli-rashysty-znyschyly-istorychnu-budivlu-1894-roku-video.htmlРакурс
Російські загарбники остаточно зруйнували у Маріуполі історичну будівлю першої Маріїнської жіночої гімназії, у якій розміщувалася колегіум-школа № 1. Її було збудовано ще у 1894 році.
Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.
Це не просто історія Маріуполя. Це — історія всього Сходу України з Великої літери. Без перебільшень, — наголошує Андрющенко.
У Telegram-каналі Маріупольської міськради наголошується, що будівля гімназії змогла пережити Першу та Другу світові війни.
Після Другої світової війни тут відкрили школу. Тут навчалися тисячі маріупольських дітей. Але у 2022 році росіяни зруйнували будівлю… Тепер замість неї пустир, — наголошується в повідомленні.