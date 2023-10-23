Украина получила очередной транш помощи от ЕС

https://racurs.ua/n188590-ukraina-poluchila-ot-es-devyatyy-transh-makrofinansovoy-pomoschi-shmigal.html

Ракурс

Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

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Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаль, загалом бюджетна підтримка України Євросоюзом у 2023 році становить вже 15 млрд євро

Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, — наголосив прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що зараз спільно з Єврокомісією відбувається робота над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд дол.