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Украина получила очередной транш помощи от ЕС

Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи — Шмигаль

23 окт 2023, 13:33
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Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.


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Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаль, загалом бюджетна підтримка України Євросоюзом у 2023 році становить вже 15 млрд євро

Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, — наголосив прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що зараз спільно з Єврокомісією відбувається робота над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд дол.

Розраховуємо наступного року отримати з них €18 млрд, — зазначив прем'єр. — Вдячний європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Источник: Ракурс


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