Україна отримала черговий транш допомоги від ЄС

https://racurs.ua/ua/n188590-ukrayina-otrymala-vid-ies-dev-yatyy-transh-makrofinansovoyi-dopomogy-shmygal.html

Ракурс

Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

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Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаль, загалом бюджетна підтримка України Євросоюзом у 2023 році становить вже 15 млрд євро

Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, — наголосив прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що зараз спільно з Єврокомісією відбувається робота над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд дол.