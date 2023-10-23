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Україна отримала черговий транш допомоги від ЄС
Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофінансової допомоги — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n188590-ukrayina-otrymala-vid-ies-dev-yatyy-transh-makrofinansovoyi-dopomogy-shmygal.htmlРакурс
Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.
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Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаль, загалом бюджетна підтримка України Євросоюзом у 2023 році становить вже 15 млрд євро
Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, — наголосив прем'єр.
Шмигаль також повідомив, що зараз спільно з Єврокомісією відбувається робота над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд дол.
Розраховуємо наступного року отримати з них €18 млрд, — зазначив прем'єр. — Вдячний європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.
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