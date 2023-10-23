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Ракурс
В Киеве установлен новый температурный рекорд, фото: «Википедия»

Погода в Киеве побила рекорд 88-летней давности

23 окт 2023, 15:22
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На Київщині вчора, 22 жовтня, погода побила черговий температурний рекорд.


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Про це повідомляється на Фейсбук сторінці геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

22 жовтня 2023 року на Агрометеорологічна станція Миронівка зафіксований рекорд: максимальна добова температура повітря: +21.3°С, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що попередній рекорд був зафіксований ще у 1935 році й становив +20.3°С.

Нагадаємо, у серпні в Києві за день зафіксували три температурні рекорди.

Источник: Ракурс


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