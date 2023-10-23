Погода у Києві побила рекорд 88-річної давнини

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На Київщині вчора, 22 жовтня, погода побила черговий температурний рекорд.
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Про це повідомляється на Фейсбук сторінці геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
22 жовтня 2023 року на Агрометеорологічна станція Миронівка зафіксований рекорд: максимальна добова температура повітря: +21.3°С, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що попередній рекорд був зафіксований ще у 1935 році й становив +20.3°С.
Нагадаємо, у серпні в Києві за день зафіксували три температурні рекорди.
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