Погода у Києві побила рекорд 88-річної давнини

У Києві встановлено новий температурний рекорд, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n188594-pogoda-u-kyievi-pobyla-rekord-88-richnoyi-davnyny.html

Ракурс

На Київщині вчора, 22 жовтня, погода побила черговий температурний рекорд.

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Про це повідомляється на Фейсбук сторінці геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

22 жовтня 2023 року на Агрометеорологічна станція Миронівка зафіксований рекорд: максимальна добова температура повітря: +21.3°С, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що попередній рекорд був зафіксований ще у 1935 році й становив +20.3°С.

Нагадаємо, у серпні в Києві за день зафіксували три температурні рекорди.