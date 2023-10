Оппозиция в Венгрии облила красной краской забор возле офиса Орбана

В Угорщині опозиційні депутати облили червоною фарбою паркан поблизу офісу Орбана.

Вони заявили, що прем'єр зневажив пам’ять героїв придушеної радянцями революції 1956 року, коли зустрівся напередодні з путіним. Роковини революції відзначають сьогодні, 23 жовтня.

Кілька днів тому Орбан під час перемовин з президентом рф у Пекіні назвав російсько-українську війну «СВО». Після зустрічі Reuters писало, що росія на зиму наростить поставки газу Угорщині.

Крім того, сьогодні на зустрічі очільників МЗС країн ЄС знову не домовилися про виділення Україні траншу у 500 млн євро з Європейського фонду миру. Пропозицію вкотре заблокувала Угорщина.

as expected no agreement on the 8th tranche (500 million) of EU military aid for �� when EU foreign ministers met today. the �� bank OTP has been de-listed from the «doing business in �� blacklist» but Budapest want legal as assurances that this is permanent