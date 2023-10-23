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Ракурс
Оппозиция в Венгрии облила красной краской забор возле офиса Орбана

Оппозиция в Венгрии облила красной краской забор возле офиса Орбана (ФОТО)

23 окт 2023, 17:16
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В Угорщині опозиційні депутати облили червоною фарбою паркан поблизу офісу Орбана.


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Вони заявили, що прем'єр зневажив пам’ять героїв придушеної радянцями революції 1956 року, коли зустрівся напередодні з путіним. Роковини революції відзначають сьогодні, 23 жовтня.

Кілька днів тому Орбан під час перемовин з президентом рф у Пекіні назвав російсько-українську війну «СВО». Після зустрічі Reuters писало, що росія на зиму наростить поставки газу Угорщині.

Крім того, сьогодні на зустрічі очільників МЗС країн ЄС знову не домовилися про виділення Україні траншу у 500 млн євро з Європейського фонду миру. Пропозицію вкотре заблокувала Угорщина.

Раніше, щоб Угорщина все ж змінила позицію щодо допомоги, Україна тимчасово виключила OTP Bank зі списку «спонсорів війни». Втім угорці просять, щоб це рішення «було постійним».

Источник: Ракурс


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