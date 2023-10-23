СБУ получила разведданные о важных российских объектах

https://racurs.ua/n188603-sbu-poluchila-razveddannye-o-vajnyh-rossiyskih-obektah.html

Ракурс

Служба безпеки України отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти.

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Це дозволило завдати ударів, унаслідок яких було ліквідовано декількох ворожих командирів. І ледь не було вбито начальника Генерального штабу рф Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті.

Про це пише The Washington Post.

У статті американського видання зазначено, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке, починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти рф.

У цьому матеріалі видання також пише, що СБУ причетна до вбивства росіянки Дарії Дугіної.