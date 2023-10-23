Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ получила разведданные о важных российских объектах
СБУ получила разведданные о важных российских объектахhttps://racurs.ua/n188603-sbu-poluchila-razveddannye-o-vajnyh-rossiyskih-obektah.htmlРакурс
Служба безпеки України отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти.
.
Це дозволило завдати ударів, унаслідок яких було ліквідовано декількох ворожих командирів. І ледь не було вбито начальника Генерального штабу рф Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті.
Про це пише The Washington Post.
У статті американського видання зазначено, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке, починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти рф.
У цьому матеріалі видання також пише, що СБУ причетна до вбивства росіянки Дарії Дугіної.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...