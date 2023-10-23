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Ракурс
СБУ получила разведданные о важных российских объектах

СБУ получила разведданные о важных российских объектах

23 окт 2023, 18:35
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Служба безпеки України отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти.


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Це дозволило завдати ударів, унаслідок яких було ліквідовано декількох ворожих командирів. І ледь не було вбито начальника Генерального штабу рф Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті.

Про це пише The Washington Post.

У статті американського видання зазначено, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке, починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти рф.

У цьому матеріалі видання також пише, що СБУ причетна до вбивства росіянки Дарії Дугіної.

Источник: Ракурс


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