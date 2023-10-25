Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В россии предлагали атаковать космической ракетой украинский город. Фото:

Bild обнародовала записи разговоров Рогозина об ударе по Украине космической ракетой

25 окт 2023, 20:19
999

Атакувати Україну космічною ракетою пропонував колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.


.

Відповідну пропозицію окупант обговорював із гендиректором ракетно-космічного центру «Прогрес» Дмитром Барановим. Вони говорили про технічні деталі удару ракетою-носієм по великому місту України. Відповідний запис розмови оприлюднило німецьке видання Bild.

Зазначається, що росіян хвилювали ризики, пов’язані з можливим падінням частин ракети на територію країни-агресора, а також неточність такого задуму. Бо ж відхилення при ударі по цілі могло становити від 50 до 100 км.

Раніше у ГУР погодилися, що Рогозін дійсно міг запропонувати вдарили по Україні космічною ракетою. У відомстві наголошували, Рогозін — «російський нацист, схиблений на імперських ідеях, який дуже далекий від космічної галузі».

Нагадаємо, у вересні колишнього керівника російської держкорпорації «Роскосмос» Дмитра Рогозіна призначили членом ради федерації рф від тимчасово окупованого Запоріжжя. У грудні 2022 року Рогозіна поранило внаслідок обстрілу ресторану в Донецьку, де він святкував день народження.

Джерело: Bild

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров