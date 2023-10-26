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Пилоты ВСУ приступили к летной подготовке на F-16. Фото:

Пилоты ВСУ начали летную подготовку на F-16

26 окт 2023, 11:48
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Українські бойові пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16.


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Курс навчань проходить на базі 162-го підрозділу Національної гвардії США в американському штаті Аризона. Про це повідомив речник Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, передає профільне видання Air&Space Forces Magazine.

За його словами, «невелика кількість» пілотів на початку поточного тижня розпочала підготовку основ експлуатації винищувача F-16. Ця навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота. Планується, що вона триватиме кілька місяців.

Нагадаємо, днями речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що перша група українських пілотів, як очікують у Повітряних силах, вже найближчим часом перейде від авіатренажерів F-16 до вильотів на навчально-бойовому літаку під керівництвом інструкторів.

Джерело: Air&Space Forces Magazine

Источник: Ракурс


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