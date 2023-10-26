Незадекларированное имущество военного комиссара. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n188697-voenkom-rovenschiny-zabyl-zadeklarirovat-sostoyanie-na-46-mln-grn-foto.html

Ракурс

Керівник Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки отримав ще одну підозру від ДБР.

.

Виявилося, що воєнком не задекларував статки у розмірі 46 млн грн, а саме — земельні ділянки та нерухомість. Посадовець є власником будинку площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель». Також на сусідній ділянці він займався будівництвом готелю у форматі розкішного «котеджного містечка» площею майже 500 кв. м. Про це 26 жовтня повідомили в Державному бюро розслідувань.

З’ясувалося, що дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче. Посадовець розважався грою у більярд та рибалив на власному ставку, де розводилися елітні види риби.

Однак за документами всі ці будівлі належали тітці-пенсіонерці воєнкома та сторонній довіреній особі.

Три квартири загальною площею майже 200 кв. м обласного воєнкома з Рівненщини знайшли й в Івано-Франківську. У цьому ж місті він володіє двома гаражними приміщеннями. На одній з адрес правоохоронці виявили квадрокоптер, що використовується ЗСУ на передовій. Його походження також вивчать у ході слідства.

Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об'єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб. Різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн грн, — зазначили в ДБР.

Керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП вже повідомили про підозру за ст. 368−5 (набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 60 тис. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи) КК України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що за півроку виявило у керівного складу працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки понад 255 млн грн необґрунтованих активів.