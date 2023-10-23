НАЗК за пів року виявило у військкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн, фото: НАЗК

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомляє про виявлення необґрунтованих активи або ознак незаконного збагачення на понад 255 млн грн у керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

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Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляє прес-служба НАЗК за результатами проведеного моніторингу.

Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів, — наголошують у НАЗК.

Зокрема:

у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. В основу підозри лягли матеріали НАЗК;

у поле зору НАЗК потрапив його підлеглий (заступник начальника ТЦК — начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК) Денис Галушко. Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн;

у жовтні НАЗК на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від СУ ГУНП в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн;

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала;

заступник начальника Полтавського обласного ТЦК набув необґрунтованих активів, які виявило НАЗК. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн. Матеріали справи передано до САП;

встановлено, що начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області. Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020−2022 років придбали низку об'єктів нерухомого майна. Різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн. Матеріали передано до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Також коштовне майно виявляли у родичів низки фігурантів моніторингу.

Таким чином, під час проведення моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення загалом на 255 млн 629 тис. грн.