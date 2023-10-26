Ближний бой – 58 бригада ночью штурмовала позицию россиян

https://racurs.ua/n188713-blijniy-boy-58-brigada-nochu-shturmovala-poziciu-rossiyan-video.html

Ракурс

Під покровом темряви піхотинці 58 мотопіхотної бригади взяли під контроль позицію російських окупантів.

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Частина ворогів передбачливо накивала п’ятами, інші прийняли неправильне рішення та стали добривом для українського чорнозему.

Прес-служба бригади опублікувала відео з коптера, який коригував дії піхоти уночі за допомогою тепловізора.

Українські бійці викурювали росіян з бліндажів гранатами.