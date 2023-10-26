Ракурсhttps://racurs.ua/
Ближний бой – 58 бригада ночью штурмовала позицию россиян
Ближний бой — 58 бригада ночью штурмовала позицию россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188713-blijniy-boy-58-brigada-nochu-shturmovala-poziciu-rossiyan-video.htmlРакурс
Під покровом темряви піхотинці 58 мотопіхотної бригади взяли під контроль позицію російських окупантів.
.
Частина ворогів передбачливо накивала п’ятами, інші прийняли неправильне рішення та стали добривом для українського чорнозему.
Прес-служба бригади опублікувала відео з коптера, який коригував дії піхоти уночі за допомогою тепловізора.
Українські бійці викурювали росіян з бліндажів гранатами.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...