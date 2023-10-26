Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ближний бой – 58 бригада ночью штурмовала позицию россиян

Ближний бой — 58 бригада ночью штурмовала позицию россиян (ВИДЕО)

26 окт 2023, 20:24
999

Під покровом темряви піхотинці 58 мотопіхотної бригади взяли під контроль позицію російських окупантів.


.

Частина ворогів передбачливо накивала п’ятами, інші прийняли неправильне рішення та стали добривом для українського чорнозему.

Прес-служба бригади опублікувала відео з коптера, який коригував дії піхоти уночі за допомогою тепловізора.

Українські бійці викурювали росіян з бліндажів гранатами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров