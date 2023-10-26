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Ракурс
Ближній бій - 58 бригада вночі штурмувала позицію росіян

Ближній бій — 58 бригада вночі штурмувала позицію росіян (ВІДЕО)

26 жов 2023, 20:24
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Під покровом темряви піхотинці 58 мотопіхотної бригади взяли під контроль позицію російських окупантів.


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Частина ворогів передбачливо накивала п’ятами, інші прийняли неправильне рішення та стали добривом для українського чорнозему.

Прес-служба бригади опублікувала відео з коптера, який коригував дії піхоти уночі за допомогою тепловізора.

Українські бійці викурювали росіян з бліндажів гранатами.

Джерело: Ракурс


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