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Ближній бій - 58 бригада вночі штурмувала позицію росіян
Ближній бій — 58 бригада вночі штурмувала позицію росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188713-blyjniy-biy-58-brygada-vnochi-shturmuvala-pozyciu-rosiyan-video.htmlРакурс
Під покровом темряви піхотинці 58 мотопіхотної бригади взяли під контроль позицію російських окупантів.
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Частина ворогів передбачливо накивала п’ятами, інші прийняли неправильне рішення та стали добривом для українського чорнозему.
Прес-служба бригади опублікувала відео з коптера, який коригував дії піхоти уночі за допомогою тепловізора.
Українські бійці викурювали росіян з бліндажів гранатами.
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