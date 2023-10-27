Сроки прохождения ВЛК в Украине сократили. Фото:

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Проходження військово-лікарської комісії в Україні пришвидшили.

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Відтепер на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше чотирьох робочих днів. Проведення лабораторних досліджень не повинно займати понад три робочі дні, такий же ж термін визначено й на проведення інструментальних досліджень. Скорочено терміни проходження ВЛК згідно з рішенням РНБО, яке було введене у дію указом президента України. Про це 27 жовтня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Обласним воєнкомам та працівникам лікарень вже доручено дотримуватися встановлених термінів. Вони повинні організувати маршрути проходження ВЛК. Також на них покладається контроль того, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

Крім того, військово-лікарську комісію буде цифровізовано, а лікарі зможуть використовувати електронну систему охорони здоров’я і переглядати наявні записи.

У МОЗ додали, що зараз перевіряється, чи обґрунтованими були рішення ВЛК стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Рада нацбезпеки і оборони щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.