Ураганный ветер в Киеве наделал беды, есть жертва. Фото:

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Потужні шквали налетіли на Київ у суботу, 28 жовтня.

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Через складні погодні умови в столиці травмувалося кілька осіб, які постраждали через падіння гілок та дерев. А в Шевченківському районі внаслідок падіння дерева загинув перехожий. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але отримані травми були несумісні з життям. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У цьому ж районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта, її довелося госпіталізувати. Також дерево впало на автомобіль на проспекті Берестейському. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що в Подільському районі Києва теж дерево впало на чоловіка — він загинув. Таким чином кількість жертв негоди збільшилась до двох.

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила, що до кінця дня у Києві очікуються пориви вітру 25−28 м/c. В столиці було оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Нагадаємо, сильні зливи та шквали призвели до знеструмлення понад 160 населених пунктів у Рівненській та Львівській областях. Над відновленням електропостачання працюють бригади енергетиків.