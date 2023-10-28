Негода на Київщині. Фото: Патрульна поліція Києва

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Погіршення погодних умов в Україні вночі 28 жовтня призвело до знеструмлення понад сотні населених пунктів у двох областях.

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Чи не найсильніше від негоди постраждала Львівщина. Через сильні дощі та зливи без електропостачання залишилися 132 населених пункти. У 49 населених пунктах світло зникло повністю, а у 83 — частково. Над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців «Львівобленерго», залучили 84 одиниці техніки. Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Facebook.

Також негода призвела до перебоїв з енергопостачанням на Рівненщині, бо відключено близько 30 ліній електропередач. Як повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, найбільше постраждав Рівненський район, також є знеструмлення у Дубенському та Сарненському районах. Працівники «Рівнеобленерго» вже працюють на обірваних лініях, також на місця аварій відправляють додаткові ремонтні бригади.

І хоч дощ та вітер наразі не вщухають, робимо все можливе, щоб оперативно заживити пошкоджені електромережі. Питання на контролі, — зазначив Коваль.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов у Києві та області. У найближчу годину з утриманням до кінця дня очікуються пориви вітру 25−28 м/c. Оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

КМДА закликала киян триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати під ними авто. Також жителям столиці порадили щільно закрити вікна, прибрати речі з балконів.

Нагадаємо, 22 жовтня у Київській області погода побила черговий температурний рекорд — максимальна добова температура повітря: 21.3° тепла за Цельсієм. Попередній рекорд був зафіксований ще у 1935 році й становив 20.3° тепла.