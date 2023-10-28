Непогода в Украине натворила беды. Фото: МВД

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Складні погодні умови в Україні стали причиною знеструмлення понад тисячі населених пунктів.

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Через негоду знеструмлювалися 1 тис. 45 населених пунктів у 14 областях. У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях без світла залишилися понад 300 тис. споживачів. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Найгірша ситуація з енергопостачанням спостерігається у Хмельницькій області, де світло зникло у 400 населених пунктах. Також на Хмельниччині вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВт та ПЛ 750 кВт.

В Міненерго запевнили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, зараз цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Нагадаємо, у Києві 28 жовтня внаслідок ураганних вітрів та падіння дерев загинуло двоє осіб. Семеро жителів столиці отримали травми й переломи. П’ятеро — госпіталізовані, двоє отримали допомогу на місці. Негода в столиці вируватиме до кінця доби.