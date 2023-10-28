Переход на зимнее время – когда переводить часы

https://racurs.ua/n188771-perehod-na-zimnee-vremya-kogda-perevodit-chasy.html

Ракурс

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться у ніч з суботи, 28 жовтня, на неділю, 29 жовтня. Стрілки годинника потрібно перевести о 4.00 ранку (або ще звечора перед сном) на одну годину назад.

.

Пасажирам «Укрзалізниці» та мандрівникам варто звернути увагу на сезонне переведення годинників, згідно з постановою Кабінету міністрів № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», щоб не проґавити свій рейс. Зауважимо, що час відправлення та прибуття поїздів у квитках за 29 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

Смартфони та інші гаджети, підключені до інтернету, переходять на «новий» час автоматично. Механічні прилади (або не підключені до інтернету) потрібно перевести вручну.

Водночас, сезонне переведення годинників на годину назад не шкодить здоров’ю людини.