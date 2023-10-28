Ракурсhttps://racurs.ua/
Подразделение "Волки" испепелило российскую установку разминирования УР-83П
Подразделение «Волки» испепелило российскую установку разминирования УР-83П (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188776-podrazdelenie-volki-ispepelilo-rossiyskuu-ustanovku-razminirovaniya-ur-83p-video.htmlРакурс
Воїни підрозділу аеророзвідки «Вовки» 74-го батальйону 102-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України поблизу населеного пункту Новозлатопіль Запорізької області виявили російську установку для пророблення проходів по мінних полях УР-83П, зроблену на базі «Урала».
.
Установку розмінування окупаційної армії рф вдалося спалити двома влучними скидами з дрона.
Про це повідомила прес-служба 102-ї бригади ТрО у Фейсбук.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...