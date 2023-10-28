Подразделение "Волки" испепелило российскую установку разминирования УР-83П

https://racurs.ua/n188776-podrazdelenie-volki-ispepelilo-rossiyskuu-ustanovku-razminirovaniya-ur-83p-video.html

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Воїни підрозділу аеророзвідки «Вовки» 74-го батальйону 102-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України поблизу населеного пункту Новозлатопіль Запорізької області виявили російську установку для пророблення проходів по мінних полях УР-83П, зроблену на базі «Урала».

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Установку розмінування окупаційної армії рф вдалося спалити двома влучними скидами з дрона.

Про це повідомила прес-служба 102-ї бригади ТрО у Фейсбук.