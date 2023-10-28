Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Подразделение "Волки" испепелило российскую установку разминирования УР-83П

Подразделение «Волки» испепелило российскую установку разминирования УР-83П (ВИДЕО)

28 окт 2023, 17:58
999

Воїни підрозділу аеророзвідки «Вовки» 74-го батальйону 102-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України поблизу населеного пункту Новозлатопіль Запорізької області виявили російську установку для пророблення проходів по мінних полях УР-83П, зроблену на базі «Урала».


.

Установку розмінування окупаційної армії рф вдалося спалити двома влучними скидами з дрона.

Про це повідомила прес-служба 102-ї бригади ТрО у Фейсбук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров